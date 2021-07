Rock na Bagnie 2021. Deszcz nie zniechęca fanów mocnych brzmień (zdjęcia)

W ubiegłym roku, obostrzenia nie pozwoliły na to, by wydarzenie się odbyło. Organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić je w formie online. Teraz postanowili podjąć się niełatwej organizacji imprezy, we wciąż pandemicznej rzeczywistości.

- Zorganizowanie tej edycji było strasznie trudne. Jesteśmy pierwszym takim letnim festiwalem, a więc nie było z kogo wziąć przykładu. Ten przykład będą teraz brali z nas. I będą uczyli się na naszych błędach - mówi Jacek Żędzian, dyrektor artystyczny festiwalu. - Jak widzę teraz, jak ludzie bawią się pod sceną, to mam ogromną satysfakcję. To pokazuje, że ta cała nasza ciężka praca ma sens. I jest takim motorem, który napędza nas do dalszego działania.