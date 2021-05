Rolnicy. Podlasie. Emilia Korolczuk lada dzień urodzi dziecko. Rolniczka odpoczywa w otoczeniu ukochanych zwierząt (ZDJĘCIA)

- Teraz to tylko odpoczywanko i czekanko na poród - napisała Emilia Korolczuk na facebooku "Ranczo Laszki". - Dobrze, że nie brakuje mi towarzyszy - dodała. Do wpisu dołączyła zdjęcie, na którym biały królik siedzi na jej brzuszku.

"Super gratulacje! Podziwiam Panią, ten zapał i miłość do zwierzątek. Szczęśliwego i szybkiego rozwiązania" - napisała Doris.

Termin porodu wyznaczony jest na czerwiec. Rodzice wybrali już nawet imię dla dziecka. Dziewczynka będzie się nazywać Laura. Imię wybrał przyszły tata. Przypomnijmy, że Emilia swojego ukochanego poznała już w dzieciństwie. Chodzili do tej samej szkoły i spędzali czas na podwórkowych zabawach. Później na wiele lat ich drogi się rozeszły. Karol pracował przez jakiś czas za granicą. Co ciekawe, Emilię odnalazł dzięki serialowi. Wzbudziła jego zainteresowanie i zaczęli się spotykać. Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę i wspólnie prowadzą gospodarstwo z ponad setką zwierząt.

Na czas ciąży Karol przejął lwią część obowiązków w gospodarstwie. Ale to nie oznacza, że Emilia się nudziła. W jednym z odcinków "Rolnicy. Podlasie" zdradziła, że w gospodarstwie zawsze jest co robić i nie ma czasu, by się lenić czy narzekać. Cały czas z zaangażowaniem opiekowała się swoimi zwierzętami, nagrywała odcinki na swój kanał i występowała w programie.