Rolnicy. Podlasie. Gienek i Andrzej otrzymali wymarzoną belarkę. Maszynę przekazała Agrounia (zdjęcia, wideo)

Belarka to prasa do zbierania i zgniatania słomy. Maszyna pomaga rolnikom przygotować jedzenie dla zwierząt. Posiadanie jej było wielkim marzeniem Gienka i Andrzeja.

Spełnić je postanowiła Agrounia. Rolnicza organizacja założyła zbiórkę w internecie.

- Andrzej i Gienek to niesamowici rolnicy z Podlasia. Skromni, pracowici, przede wszystkim uczciwi i szczerzy! Znacie ich ze znanego programu ‚Rolnicy. Podlasie’. Każdy kto oglądał wie, że ponad wszystko kochają swoje zwierzęta, którymi na co dzień się opiekują. W minionym sezonie Andrzejowi uszkodziła się prasa do słomy i siana. Zbieranie siana bez odpowiedniego sprzętu dla łącznie kilkudziesięciu krów, koni i kur jest bardzo trudne - pisali na stronie zbiórki przedstawiciele Agrounii.