Rolnicy. Podlasie. Ładne, zaradne, pracowite i z pasjami - oto bohaterki serialu Focus TV [13.06.2021]

Monika to także kobieta zaangażowana w życie społeczności wiejskiej. W produkcji Focus TV jest przedstawione jak wraz z innymi kobietami przygotowuje potrawy na konkursy kulinarne, czy wspólnie układają wieniec dożynkowy.

Rolnicy. Podlasie. Kim są bohaterki serialu

Z kolei Agnieszka z Bronowa to miłośniczka koni. Miłość do tych zwierząt wyniosła z domu. Jej ojciec Jerzy to znany hodowca.

W serialu Agnieszka często dzieli się wiedzą o hodowli tych pięknych zwierząt. Ponadto dała się poznać jako silna, a także z wielkim poczuciem humoru osoba. Gospodarstwo prowadzi z mężem Jarkiem. Mają dwójkę dzieci.