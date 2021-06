Rolnicy. Podlasie. Najsłynniejszy rolnik w Polsce - Gienek Onopiuk mieszka w Plutyczach. Odwiedziliśmy go w jego gospodarstwie [ZDJĘCIA]

Najsłynniejszy rolnik w Polsce - Gienek Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie" mieszka w Plutyczach. Odwiedziliśmy go (zdjęcia)

Jaki ja tam słynny? Normalny wioskowy chłop - mówi o sobie Gienek Onopiuk ze wsi Plutycze (pow. bielski). Sławę mu i jego synowi Andrzejowi przyniósł udział w popularnym serialu dokumentalnym „Rolnicy. Podlasie”. Odwiedziliśmy go z kamerą i aparatem.

Wieś Plutycze w powiecie bielskim (gmina Wyszki) przecina asfaltowa droga. Po jej obu stronach stoją drewniane domy z charakterystycznymi ozdobnymi okiennicami. Mniej i bardziej zadbane. Zatrzymujemy się przy szarym, drewnianym budynku. Stare okna, zniszczone okiennice.

Nad gankiem wisi zardzewiała antena satelitarna. O ścianę - oparty rower. Tuż obok kosze na śmieci. Pogoda dżdżysta, to i pełno błota. Nie zdążyliśmy się zatrzymać, a w podwórka wyłonił się starszy, krępy mężczyzna. Na sobie ma zniszczony sweter, szarą kamizelkę i brudne dżinsy oraz ubłocone gumiaki. Bo jak mówi, pod krawatem nie będzie chodził. To słynny z programu " Rolnicy. Podlasie" Gienek Onopiuk. Za nim biegnie syn Andrzej.

Plutycze. Tu żyje najsłynniejszy rolnik w Polsce - Gienek Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie" - Chodźcie, pokażę krowy niebieskie. Chodźcie... Z gazety jesteście? No i dobrze, mnie to nie przeszkadza - śmieje się pan Gieniek - Tu reklamy, nie reklamy przyjeżdżają... Nawet i goście z Ameryki byli. Przyjeżdżają krowy niebieskie obejrzeć - dodaje.

Prowadzi nas do obory. Znajduje się kilka domów dalej. Tuż obok w domu mieszka z rodziną córka pana Gienka. Obora to drewniany, niski budynek. A wokół błoto. - Chodź tutaj, podejdzie.... Dawaj, chodź tu, chodź, nie utopi się, idzie śmiało - tak pan Gieniek zachęca mnie do obejrzenia jego niebieskich krów, które są jego chlubą. Sprowadził je kiedyś z Litwy. Przyznaje, że nie wie dokładnie jaka to rasa krów. Mówi, że jest to napisane w dokumentach.

- To krowa niebieska i cielak niebieski - pokazuje z dumą i głaszcze zwierzęta po pysku. - Ale krowy dziecinne, bo spokojne... Małe dziecko może je wydoić.

I zaraz znowu nas zachęca, by obejrzeć jego zwierzęta. - Zajdźcie konie moje zobaczyć. Pięć, te co były telewizji - ożywia się rolnik. A gdy pytamy go jak się nazywają, w odpowiedzi macha ręką: - Aj tam, będę ich jeszcze nazywać. To kasztanka, to gniada... - mówi pan Gienek. Ma 65 lat. Rolnictwem zajmuje się od lat. Zresztą nie ma wyjścia. Ziemię odziedziczył po dziadku, a potem ojcu. W 1972 roku wyszedł z wojska. Służył aż pod Ukrainą. No i wrócił na rolę. Jak mówi, "na chatę gotową". - Dziadek szkodował do rządu oddać ziemię i wszystko na mnie przepisał. I teraz gospodarzym z chłopcem. Jak damy radę tak gospodarujem, ale gospodarujem... Kraść nie chodzim i tak dalej... Jak damy radę, tak żyjem... Gotujemy sami z chłopcem, albo do córki zajdę - opowiada pan Gieniek.

Hoduje 40 sztuk bydła, 5 koni, a także kurki, kaczki, gęsi, indyki. Ma też 50 hektarów ziemi. Słynny rolnik co miesiąc dostaje 1100 złotych emerytury. I nie narzeka. Jaki ja tam słynny? Normalny wioskowy chłop (zdjęcia) - Mam niecałe jedenaście setek... Musi wystarczyć. Jajko swoje, mleko swoje. Wypiję trochę, nie palę. Na razie jest, jak jest. A jak tam dalej będzie... - zastanawia się. - Dla nas kto rządzi - ten rządzi, aby było dobrze. Gomułka powiatem, chłop stodołą, a robotnik... A za PiS dostałem trzynastą emeryturę i w tym roku jest plan, że też dostanę - uśmiecha się rolnik.

Na Unię też nie narzeka. W końcu są i dopłaty od hektara. - Chłopiec dostaje, ja już nie chcę, mam emeryturę. Pomagam mu robić - zapewnia 65-latek z Plutycz. Sławę mu i jego synowi Andrzejowi przyniósł udział w popularnym serialu dokumentalnym „Rolnicy. Podlasie” Ma troje dzieci. Dwóch synów kawalerów w wieku 37 i 27 lat. Nie goni ich do żeniaczki. Bo jak mówi, to ich sprawa. - Synowie czy się przyznają czy nie mają panienki - czort ich wie - zastanawia się pan Eugeniusz. Najstarsza córeczka zmarła, gdy miała zaledwie pół roku. Młodsza córka ma męża i dwoje dzieci, czyli prawie sześcioletniego Kacperka i trzyletnią Ninę. Dziadek uwielbia je. W czwartek, kiedy go odwiedziliśmy szykował się na Dzień Dziadka w przedszkolu.

Najstarsza córeczka zmarła, gdy miała zaledwie pół roku. Młodsza córka ma męża i dwoje dzieci, czyli prawie sześcioletniego Kacperka i trzyletnią Ninę. Dziadek uwielbia je. W czwartek, kiedy go odwiedziliśmy szykował się na Dzień Dziadka w przedszkolu. - Żona - 20 lat jak sobie przyjaciela znalazła. Trudno, poszła. Widać jej tam lepiej, jak była u nas. Sam z Czyż jest i tam poszła - opowiada pan Gieniek. Nie narzeka na samotność. I zarzeka się, że nowej kobiety nie szuka. - Przyjaciółka dzieciom nie dogodzi. U mnie dzieci dorosłe... I jej nie dogodzą. A ja już dożyję... - żartuje. Nie czuje się żadnym celebrytą. Woda sodowa też nie uderzyła mu do głowy dzięki występowi w programie „Rolnicy. Podlasie". - A tam sławny... - macha ręką. - Żeby było im źle, tym telewizorantom, to by drugi raz nie przyjeżdżali... Jak się dostał do programu? - Chłopcy są na tych fejsbukach, ja na tym się nie rozumiem... Ja na telefonie się nie rozumiem, a co na fejsbuku? Dzieci wszystkie to mają - mówi. I chwali się, że młodszy syn był też w programie "Dżentelmeni i Wieśniacy".

Występy przed telewizyjnymi kamerami podobały się panu Gienkowi. Nie miał żadnej tremy. I nie przejmuje się tym, co ludzie gadają. - Różnie bywa z tym dokuczaniem. Ja mówię jednemu czy drugiemu - to niech do ciebie też przyjadą - dodaje. Najsłynniejszy rolnik w Polsce tylko ubolewa, że młodzi uciekają ze wsi do miasta, a Plutycze wymierają. Za to on planuje zrobić w domu łazienkę i remont oraz kupić maszyny rolnicze. - Nie będziemy płakać, że pieniędzy nam brakuje, ile mamy tyle mamy... - zapewnia Gienek Onopiuk. I serdecznie nas żegna.