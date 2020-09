Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników programu TVP? Niespodziewane rozstania i szybkie śluby. Zobacz kto znalazł miłość

Zobacz galerię (23 zdjęcia) Rolnik Szuka Żony: co słychać u uczestników? Zanim rozpocznie się 7. edycja hitu TVP, sprawdź, jak się miewają osoby znane z poprzednich sezonów. Kto się rozstał, a kto pobrał? Polska Press Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Rolnik Szuka Żony to hit TVP, a we wrześniu rozpocznie się już siódma edycja tego programu. W ostatnich latach widzowie poznali w programie dziesiątki osób poszukujących miłości. Uczestnicy „Rolnik Szuka Żony” budzili u fanów silne emocje, a niektórzy z nich do dzisiaj wykorzystują popularność zdobytą w programie. Komu jednak udało się znaleźć miłość? Zobacz, co słychać u uczestników minionych edycji programu „Rolnik Szuka Żony”!