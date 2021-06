Rolników nie wystraszył deszcz i licznie przyjechali na Podlaski Dzień Pola w PODR Szepietowo

Gości przywitał Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, który zwrócił się do odwiedzających: - Mamy nadzieję, że ta impreza da rolnikom możliwość porównania wielu odmian zbóż, uprawianych w zbliżonych warunkach klimatycznych, glebowych oraz przy zastosowaniu takiego samego nawożenia i ochrony chemicznej. Jest to dla nas jako organizatorów bardzo ważne wydarzenie. Mamy nadzieję że również państwo, a przede wszystkim rolnicy, przy okazji tego typu imprez znajdziecie odpowiedź na problemy, które w nowoczesnym rolnictwie są niezwykle istotne i mają bardzo duży wpływ na osiąganie odpowiednich i opłacalnych wydajności produkcyjnych. W czasach, w których precyzyjne rolnictwo jest czynnikiem decydującym o wyniku ekonomicznym, istotnym elementem jest również dobór odpowiedniej odmiany, dostosowanej do profilu gospodarstwa – powiedział dyrektor PODR.