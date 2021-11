Rośnie liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. Alarmująca sytuacja w podlaskich szpitalach

12 listopada potwierdzono w województwie podlaskim 512 nowych zakażeń koronawirusem. W całym kraju jest ich 12 965! To znacznie mniej niż dnia poprzedniego (ponad 19 tysięcy zakażeń). Minionej doby z powodu Sars-Cov-2 zmarło w Polsce 31 osób z czego 5 w woj. podlaskim.

W związku z sytuacją epidemiczną, piątek w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się spotkanie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem dyrektorów szpitali, sanepidu oraz wojewody.

- Zgodnie z planem, który opracowaliśmy po trzeciej fali, podejmujemy działania, aby mieć zabezpieczoną sytuację, jeżeli chodzi o obszary covidowe w szpitalach w województwie podlaskim. Systematycznie rozszerzamy bazę łóżkową. Na dzień dzisiejszy wynosi ona prawie 1550 łóżek, w tym łóżka respiratorowe intensywnej terapii. Jest to ogromna ilość niespotykana w poprzednich falach. - wymieniał Bohdan Paszkowski na piątkowej konferencji prasowej. - Tym niemniej obserwujemy, że liczba pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, ciągle się zwiększa. Dziś to 74 osoby. To duże przyrosty dzienne. One przeważnie się kumulują w okresach takich po dniach wolnych, czyli w okresach weekendowych czy świątecznych.