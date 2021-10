Rowerem w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 30 - 31 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Wycieczki rowerowe po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 31 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być 14°C.Nie powinno padać.

Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1

Dystans: 137,35 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 1 046 m

Suma zjazdów: 1 068 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74

To był pracowity dzień na kołach. Sporo ciekawych miejsc na trasie Elbląg-Orneta (oprócz cmentarzyska Gotów wszystkie zaplanowane punkty odnalezione). Powrót to już inna bajka, właściwie cała droga z Ornety do Elbląga pod wiatr (górek też nie brakowało). Dojechałem na resztkach sił i cieszyłem się, że zdążyłem z zapasem 10 min na pociąg. Na powrót do Gdyni na kołach nikt by mnie nie namówił.

