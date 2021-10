Rowerem w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 9 - 10 października? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 9 - 10 października wybraliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. warmińsko-mazurskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim warto sprawdzić w weekend 9 - 10 października.

Ścieżki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 9 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 października w woj. warmińsko-mazurskim ma być 13°C.Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 10.: Goniądz - Strękowa Góra Początek trasy: Pisz

Stopień trudności: 1

Dystans: 56,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 399 m Kanczi_waw poleca tę trasę rowerzystom Ten dzień był dla nas bardzo męczący, a główną przyczyną tego stanu była droga (Droga Carska). Po wyjechaniu z Goniądza i minięciu trasy krajowej 65 zaczęła się nasza najgorsza trasa. Cały czas asfalt, zero górek i dołków, prawie brak zakrętów i jak tu jechać, jak po horyzont widać prosty asfalt i dookoła drzewa? No ale jakoś trzeba minąć ten odcinek. Próbowaliśmy go jednak nieco urozmaić. Zwiedziliśmy sobie dodatkowo dwa szlaki przyrodnicze oznaczone na zielono: "Wokół IV fortu" oraz "Grobla Honczarowska". Poza tymi odcinkami prawie cały czas trzymaliśmy się PSB (Podlaski Szlak Bociani).

Więcej informacji znajdziecie w waypointach.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Mazurskie Tajemnice 2016 - Dzień 3 Początek trasy: Jeziorany

Stopień trudności: 2

Dystans: 63,05 km

Czas trwania wyprawy: 23 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 506 m

Suma zjazdów: 507 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę

Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego MAZURSKIE TAJEMNICE organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rajdu wiedzie wśród mazurskich legend i tajemnic skrytych pośród bagien, mokradeł i jezior. Z Giżycka wyruszamy do miejscowości Kruklanki gdzie swój początek ma szlak Mazurskich Legend.

Sam szlak dość atrakcyjny, bardzo ciekawie poprowadzony. Przejazd sprawiał dużą frajdę, dodatkową atrakcją jest możliwość obcowania z przyrodą i lokalnymi wierzeniami. Nie przejechaliśmy całej długość szlaku tylko jego pewien odcinek.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Odcinek 3: Kruklanki - Rospuda Początek trasy: Górowo Iławeckie

Stopień trudności: 2

Dystans: 60,98 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 130 m

Suma podjazdów: 1 341 m

Suma zjazdów: 1 293 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

Odcinek rozpoczynamy w Kruklankach. Mimo początkowej kiepskiej pogody i dosyć późnego wyjazdu (około 11) uznaliśmy, że warto trochę się przemieścić. Wstępny plan był taki, żeby dojechać do Czerwonego Dworu i przenocować na jednym z dwóch pól namiotowych znajdujących się nad tamtejszym jeziorem, jednak po krótkim odpoczynku i poprawie pogody stwierdziliśmy, że warto zrobić dłuższy odcinek.

Opis trasy w skrócie: do Puszczy Boreckiej prowadzi dosyć kiepski asfalt, a następnie w samej puszczy trochę kocich łbów i typowa leśna utwardzona droga. Następnie, jakieś 5 km przed Czerwonym Dworem, zaczyna się dosyć ładny asfalt (od tego momentu teren robi się lekko pagórkowaty), który prowadzi aż do samej Rospudy. Bardziej szczegółowy opis trasy znajdziecie pod zdjęciami. UWAGA! Od okolic Kruklanek aż do Puszczy Boreckiej i także w samej puszczy prowadzi zielony szlak "Legendy". Osobiście nie radzę trzymać się tego szlaku, bo jest strasznie pokręcony i jest wg mnie w nim sporo błędów oznakowań, na pewno nie spowodowanych chuligaństwem. Np. w pewnym momencie na skrzyżowaniu złożonym z trzech dróg szlak ten prowadzi na wszystkie te 3 drogi!

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy Początek trasy: Pieniężno

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m Trasę dla rowerzystów poleca Noretkowo Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mierzeja Wiślana - part 2 Początek trasy: Lubawa

Stopień trudności: 1

Dystans: 70,78 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 417 m

Suma podjazdów: 2 564 m

Suma zjazdów: 2 556 m Rowerzystom trasę poleca JJ_Active Improwizacja po Mierzei Wiślanej od Sztutowa do Krynicy Morskiej. Drogi w większości piaszczyste bądź zakrzaczone. Ogólnie trasa bardzo przyjemna na jednodniową wycieczkę po okolicy. Kilka ciekawych miejsc po drodze m.in. obóz koncentracyjny w Sztutowie, Latarnia Morska w Krynicy, wieża widokowa na "Wielbłądzim Garbie".

🚲 Trasa rowerowa: Frombork terenowy Początek trasy: Frombork

Stopień trudności: 2

Dystans: 71,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 206 m

Suma podjazdów: 1 077 m

Suma zjazdów: 1 065 m Rowerzystom trasę poleca Noretkowo

Z Elbląga do Fromborka, ale trzymając się w głównej mierze terenu.

🚲 Trasa rowerowa: Tam gdzie sąsiad sąsiadowi zgotował piekło Początek trasy: Ruciane-Nida

Stopień trudności: 1

Dystans: 106,1 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Wyprawa do Jedwabnego. Jedwabne w ostatnich czasach stało się symbolem antysemityzmu. Co kilka lat za sprawą artystycznej braci wraca temat pogromu Żydów w 1941 r. Dla "równowagi" dają znać o sobie domorośli krzewiciele "białej siły", przez co gazety maja o czym pisać. Ogólnie ciche, miłe dla oka miasteczko na Podlasiu.

Trasa biegnie po obu stronach doliny Narwi. Na wiosnę można oglądać masę ptaków, poczynając od bocianów, żurawi i łabędzi po piękne bataliony, których chyba nigdzie nie zobaczycie. Gorąco polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Po ciemku na Bulwar i Skwer w Gdyni Początek trasy: Susz

Stopień trudności: 2

Dystans: 31,39 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 963 m

Suma zjazdów: 957 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Trasa po pracy, więc o tej porze po ciemku. Dlatego większość po ścieżkach przynajmniej częściowo oświetlonych. Mając jednak dwie latarki mogłem pokusić się o jazdę w kompletnie ciemnym lesie.

Bulwar i Skwer w Gdyni jak zwykle urzekające ale temperatura momentami spadała poniżej zera, szczególnie nad wodą i w lesie ;)

Po drodze kilka ciekawych punktów turystycznych, między innymi pomnik Marszałka Piłsudskiego i charakterystyczne jednostki pływające przy Skwerze. I sorki za zdjęcia ale Lumia w ciemności nie daje rady :(

A latarki w ciemnym lesie dały radę!

🚲 Trasa rowerowa: Bieńkowo na przełaj Początek trasy: Ostróda

Stopień trudności: 1

Dystans: 169,03 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 197 m

Suma podjazdów: 938 m

Suma zjazdów: 910 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa na koniec świata. Trasa prowadzi przez Wysoczyznę Elbląską do Braniewa. Tu właściwie rozpoczyna się właściwa wycieczka, której celem był: opuszczony kościół i cerkiew w Pęciszewie oraz dwory w miejscowości Zagaje i Piele. Po drodze sporo pięknych widoków. Polecam tą trasę.

