Różaniec na wodzie w Studzienicznej. Setki wiernych modliły się w łodziach i na brzegu [ZDJĘCIA]

- Także w ten sposób – kościół chce nam powiedzieć: cały człowiek jest ważny! Cały jesteś ważny dla Boga, cała jesteś ważna dla Niego. Twoja dusza, która jest nieśmiertelna i Twoje ciało, które jest przeznaczone do zmartwychwstania. Dbaj więc i o duszę i o ciało! (…) – apelował biskup.

„Różaniec na wodzie” to wyjątkowy sposób modlitwy, który staje się wspólną tradycją na malowniczym jeziorze Studzienicznym położonym wśród borów Puszczy Augustowskiej. Swoje intencje wierni powierzają modląc się na statkach, łódkach czy kajakach. Do wspólnej modlitwy dołączają także ci, co zostają na lądzie.