Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie planu transportu wojewódzkiego

Od dziś, to jest od wtorku, 12 października, rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego planu transportowego województwa podlaskiego już z nowej perspektywy unijnej. Są to o tyle ważne konsultacje, że mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły lub uwagi wobec zwiększenia lub zrównoważenia transportu i usług transportowych. Przede wszystkim tych, które dotyczą przewozu pasażerów i podróżnych, ale też towarów.

Nasz region od niedawna zmienia się pod tym względem na plus. Przez wiele lat był pomijany w inwestycjach drogowych i transportowych, a niektóre miejscowości wraz z ich mieszkańcami były wręcz wykluczone komunikacyjnie. Od kilku lat to się zaczęło zmieniać. Zostało przywróconych wiele połączeń autobusowych za sprawą przede wszystkim spółki PKS Nova, ale po latach uruchomione zostały też połączenia kolejowe. Między innymi do Czeremchy czy Bielska Podlaskiego, więcej pociągów kursuje także do Warszawy.