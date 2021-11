Rozpoczyna się Miesiąc Dobroczynności w Białymstoku. Fundacja będzie zbierać środki na wyposażenie Domu Opieki Wytchnieniowej

Będzie bal charytatywny, aukcje przedmiotów i usług oraz specjalne akcje z firmami. W Białymstoku (5 listopada) rozpoczyna się Miesiąc Dobroczynności.

Fundacja "Pomóż Im" już w najbliższych miesiącach planuje otwarcie Domu Opieki Wytchnieniowej, na który zbierała pieniądze. Trwało to pięć lat. Brakuje jeszcze środków na wyposażenie placówki. Potrzebne są m. in. łóżka i sprzęt rehabilitacyjny.

I to na ten cel będą przeznaczone wpłaty z tegorocznej akcji.

Fundacyjny dom opieki będzie pierwszym takim miejscem w regionie, gdzie niepełnosprawne dzieci i ich rodziny znajdą schronienie. Opieka wytchnieniowa skierowana jest do tych, którzy swoje życie poświęcają chorym dzieciom.

– To cisi bohaterowie. Po raz pierwszy tego określenia użył ksiądz Krakowiak w 2018 roku. Ci bohaterowie to opiekunowie osób niepełnosprawnych – mówi dr Elżbieta Solarz, prezes Fundacji „Pomóż m”. – To oni przez 24 godziny na dobę pielęgnują chore dzieci i wykonują czynności, których dzieci same nie potrafią wykonać. Jeśli taka sytuacja ma miejsce długo, mamy do czynienia z przewlekłym stresem, z wypaleniem, ponieważ zmienia się funkcjonowanie całej rodziny podporządkowanej spełnianiu oczekiwań chorego dziecka. W konsekwencji prowadzi to do wyłączenia opiekuna z życia społecznego – dodaje dr Solarz.