Rudka. Stare rowery ozdobiły wieś. Gospodynie przerobiły je na piękne kwietniki (ZDJĘCIA)

Nie wszystko co stare, zardzewiałe i zepsute trzeba wyrzucić. Taka idea przyświecała paniom z Koła Gospodyń Wiejskich "Róża" w Rudce. Przerobiły stare graty na kwietniki.

- Bardzo dużo czasu zajęło nam mycie rowerów i czyszczenie papierem ściernym. W pracę z radością zaangażowały się wszystkie panie z koła! Kupiłyśmy kolorowe farby w sprayu, ale jak zaczęłyśmy ich używać, to nie wyglądało dobrze. Spróbowałyśmy więc malowania olejną, białą farbą. I wtedy zapadła decyzja. Wszystkie rowery będą białe - tłumaczy przewodnicząca koła.

Gospodynie zebrały się pod remizą, by dać rowerom nowe życie. A to nie było takie proste.

- Byłyśmy bardzo pozytywnie zaskoczone, bo wiele osób ucieszyło się z takiej dekoracji i gratulowało nam pomysłu. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie to wygląda. Jestem dumna i wdzięczna moim koleżankom z koła gospodyń. Włożyły naprawdę dużo pracy i czasu w ten projekt - dodaje przewodnicząca koła.

Kiedy rowery były gotowe, panie zamontowały do nich stare koszyki lub skrzynki i posadziły w nich kwiaty. Początkowo rowery miały zdobić ulicę Brańską. Kiedy jednak stanęły na pasie drogowym, ktoś złożył skargę do wójta. Ostatecznie dekoracja stanęła w różnych częściach Rudki, np. przy szkole.

- Czasami agencja restrukturyzacji rolnictwa przekazuje dotacje dla kół i z nich korzystamy. Rozpisaliśmy również projekt, na utworzenie izby pamięci poświęconej hrabiance Róży Potockiej, której imię nosi nasze koło. Co ciekawe, to właśnie ona była założycielką pierwszego koła gospodyń w Rudce w 1926 roku - wspomina Twarowska. - Z nowym projektem związanym z jej osobą ruszamy w czerwcu. Dostaliśmy dotację od starosty. Dzięki uprzejmości wójta mamy gdzie się spotykać i działać. Zajmujemy remizę strażacką. Mamy naprawdę wiele pomysłów i chęci do działania - dodaje gospodyni.

Gospodynie z Rudki w ostatnim czasie zorganizowały trzy kiermasze. Wszystkie pieniądze zebrane podczas akcji przeznaczyły na leczenie i rehabilitację potrzebujących dzieci.