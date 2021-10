Rusza Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Zobacz, co będzie się działo w województwie podlaskim

Po zachodzie słońca 21 października Pałac Branickich w Białymstoku zostanie podświetlony na złoto - kolorem symbolizującym adwokatów-mediatorów. Właśnie w najbliższy czwartek przypada w tym roku Międzynarodowy Dzień Mediacji. To ogólnoświatowe święto służące popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego (poza sądowego) rozwiązywania konfliktów, jak arbitraż i mediacja. Uczestniczy w nich bezstronny i neutralny mediator. Dobrze poprowadzona mediacja jest efektywna, stanowi oszczędność czasu i pieniędzy. Celem mediacji, w przeciwieństwie do procesów sądowych, nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania zadowalającego obie strony sporu. Efekty mediacji mogą być brane pod uwagę przez sądy przy orzekaniu, co przyspiesza postępowanie.

W Polsce pierwsze obchody zorganizowano w 2008 r., a od 2013 r. trwają niemal cały tydzień - od poniedziałku do soboty. Tak będzie też w tym roku. Międzynarodowy Tydzień Mediacji rozpoczyna się 18 października.