Ruszył proces w sprawie zabójstwa mężczyzny w Dziadkowicach. Oskarżonemu 41-latkowi grozi dożywocie

Tomasz M. zmieniał wersję wydarzeń. W pierwszych przesłuchaniach przyznał się do pobicia. To miał być odwet za wyzwiska.

- Naśmiewał się ze mnie, wyzywał od pijaków. Mówiłem, żeby się do mnie nie odzywał. On dalej swoje. W pewnym momencie nie wytrzymałem. Złapałem pustą butelkę wódki i uderzyłem go w głowę. Butelka rozbiła się. Potem uderzyłem go pięścią w twarz. Spadł z wiaderka, na którym siedział. Jeszcze zadałem kilka ciosów pięścią w twarz i po tułowiu. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. Biłem może z 15 minut z przerwami. Byłem w amoku. Jak kaleczyłem go butelką w brzuch, Karol nic nie mówił, nie bronił się. Jak wychodziłem jeszcze żył. O tym, że nie żyje dowiedziałem się następnego dnia. To nie miało tak być. To nie było z zamiarem. To było nieumyślne spowodowanie śmierci - wyjaśniał.