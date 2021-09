Ruszyła infolinia dla mieszkańców strefy przygranicznej (ZDJĘCIA)

Wojska Obrony Terytorialnej uruchomiły infolinię przeznaczoną dla społeczności zamieszkującej strefę przygraniczną z Białorusią.

Linia skierowana jest do osób z rejonów przygranicznych, czujących się niepewnie w sytuacji wprowadzonego na ich terenach stanu wyjątkowego. Pod specjalny numer mogą zadzwonić mieszkańcy 115 podlaskich miejscowości, które zostały objęte obostrzeniami.

Mieszkańcy tych terenów mogą za jej pośrednictwem otrzymać pomoc psychologiczną, a także zgłosić potrzeby lokalnej społeczności. Ważnym aspektem działania linii jest także możliwość niwelowania niepokoju co do aktywności wojsk na ich terenie. Mieszkańcy często niepokoją się nocnymi lotami, często upewniają się, czy są to polskie statki powietrzne. Dzięki wsparciu telefonicznemu mogą na bieżąco wyjaśniać wątpliwości.