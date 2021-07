Ryboły. Wędrujący most na Podlasiu. Skąd do nas przybył? Czy znasz jego historię?

Po wojnie w tym miejscu była zwykła drewniana przeprawa, ale od lat 50. podróżni jadący DK 19 z Białegostoku do Lublina mają do dyspozycji wspaniały i nietypowy dla regionu most stalowy. Dwa przęsła tej przeprawy pochodzą ze słynnego, drogowo-kolejowego mostu na Wiśle w Fordonie, który, jak informuje serwis bydgoszcz.naszemiasto.pl, po otwarciu był to najdłuższym mostem w Rzeszy Niemieckiej, trzecim w Europie, a do końca XIX wieku najdłuższym mostem na ziemiach polskich.