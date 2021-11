Rzeczniczka POSG: Każdy gest wsparcia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest na wagę złota

W ostatnich dniach obserwujemy swoiste pospolite ruszenie mieszkańców pogranicza, którzy niosą pomoc funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i Wojska Polskiego pilnującym naszej granicy. Jak wielką wagę ma to dla mundurowych?

Każde słowo poparcia jest dla nas niezwykle istotne, bo to co robimy, robimy przecież dla wszystkich Polaków. Strzeżemy granicy kraju, ale też granicy Unii Europejskiej. I te zadania, które realizujemy, robimy dobrze, najlepiej, jak potrafimy. Poparcie naszej pracy, wszystkie drobne gesty, są okazaniem nam wdzięczności za naszą pracę. I dlatego są dla nas tak cenne. I za to dziękujemy.

Ludzie przygotowują Wam nie tylko żywność, ale też np. drewno na opał. Czego w tej chwili potrzebujecie najbardziej, także w kontekście nieuchronnych mrozów?

Wszystkie gesty życzliwości są dla nas ważne. Ostatnio odebrałam np. pudełko czekolad z Krakowa do przekazania naszym funkcjonariuszom. Jeżeli cały dzień stoimy na granicy i ktoś o nas pamięta, że musimy np. zjeść ciepły posiłek czy napić się ciepłej herbaty, to takie gesty są dla nas niezwykle cenne. Wszystkie rzeczy, które do nas trafiają od ludzi dobrej woli, są przekazywane funkcjonariuszom.