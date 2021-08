Rzepniewo. Koszmarny wypadek. 18-latek rozciął nadgarstek szlifierką kątową. Policja eskortowała samochód z rannym do szpitala

Do wypadku doszło w minioną sobotę w miejscowości Rzepniewo (gm. Bielsk Podlaski). Podczas prac remontowych 18-latek rozciął sobie nadgarstek szlifierką kątową. Z przerwanych naczyń tryskała krew. Na miejscu był brat mężczyzny, który - wiedząc, że liczy się każda minuta - zabrał chłopaka do samochodu i ruszył z nim do szpitala.

Czytaj też: Suwałki. Dwie dziewczynki połknęły środek żrący. Policjanci eskortowali rodzinę do szpitala

Było po godzinie 15. Po przejechaniu około 10 kilometrów, kierowca toyoty podjechał do policjantów bielskiej drogówki pełniących służbę w Proniewiczach na krajowej 19. Zdenerwowany mężczyzna opowiedział, co się stało. Poprosił funkcjonariuszy o pomoc w szybkim dotarciu do placówki medycznej.

- Policjanci natychmiast rozpoczęli pilotaż pojazdu, przy użyciu sygnałów pojazdu uprzywilejowanego. Do pokonania mieli trasę kilku kilometrów przez krajową 19 oraz centrum Bielska Podlaskiego. W tych godzinach na drogach panował wzmożony ruch pojazdów. Jednak już po kilku minutach mundurowi oraz podróżujący toyotą dotarli do szpitala - mówi kom. Agnieszka Dąbrowska z bielskiej komendy.