S19 Malewice-Chlebczyn. Turecka firma ponownie najlepsza w przetargu na wybudowanie kolejnego fragmentu Via Carpatii w woj. podlaskim

S61. Drogowcy układają nawierzchnię betonową na odcinku Szczuczyn- Ełk Południe. To fragment drogi Via Baltica w woj. podlaskim i warm.-maz.

Ponad 50 proc. wynosi zaawansowanie rzeczowe na budowie odcinka Szczuczyn-Ełk Południe. To prawie 24-kilometry dziewiczego fragmentu ekspresowej S61 i drogi Via Baltica. Od marca 2020 roku buduje go konsorcjum firm: PORR S.A., Porr Bau GmbH oraz UNIBEP. Teraz drogowcy udostępnili - zarówno z lotu ptaka, jak i z ziemi - najnowsze zdjęcia pokazujące postęp prac.