Sąd odwoławczy złagodził do 10 lat więzienia karę dla nożownika, który w centrum Augustowa próbował zabić przypadkowego przechodnia

Do tragicznego zdarzenia doszło 17 czerwca 2020 r. w centrum Augustowa. Było około godz. 19.40. Do siedzącego na ławce, na Rynku Zygmunta Augusta mężczyzny podszedł 40-latek i poprosił o papierosa. Gdy go nie otrzymał, wyjął z kieszeni nóż i zadał siedem ciosów. Trzy z nich w okolice szyi, a pozostałe w klatkę piersiową. Zadawał też uderzenia rękojeścią w twarz łamiąc nos i oczodół. Sprawca i pokrzywdzony uciekli z miejsca zdarzenia. Zaalarmowana przez przypadkowego świadka policja najpierw odszukała w pobliskiej kamienicy rannego augustowianina, który śmigłowcem został odwieziony do szpitala, a później napastnika. Obaj byli pijani. 40-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa (a następnie także posiadania narkotyków) i został tymczasowo aresztowany.

