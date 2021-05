Sasanki z Biebrzańskiego Parku Narodowego na celowniku złodziei. Przed kradzieżą chronili je wolontariusze z Francji

- Kradzieże sasanki otwartej zdarzały się już w poprzednich latach. Z całą pewnością w ostatnich 12 latach stwierdzono ewidentne wykopanie dwóch rozet sasanki otwartej przy Carskiej Drodze, z pozostawionym śladem w postaci dwóch dołków zaobserwowanym w 2014 r. W jednym z tych dołków sasanka otwarta odnowiła się z uwagi na pozostawienie w ziemi fragmentów korzeni. Oprócz tego przy prowadzonych pracach monitoringowych obserwowano brak największych kęp sasanek, jednej przy Carskiej Drodze i drugiej na Grzędach, co także mogłoby wskazywać na ich wykopanie, sasanki są bowiem wieloletnie, a brakowało tych największych - mówi Magdalena Marczakiewicz. - Wnioskując na podstawie wymogów, jakich potrzebuje sasanka otwarta w środowisku naturalnym, w mojej opinii osobniki te nie przyjmą się w przydomowych ogródkach. W naszym Parku nie prowadziliśmy jeszcze działań związanych z przesadzaniem czy odnawianiem stanowisk, po pierwsze są to zabiegi kosztowne, a po drugie zawsze łatwiej jest chronić gatunek i stanowiska jeszcze istniejące - dodaje Magdalena Marczakiewicz.

To nie pierwszy raz, kiedy z parku znikają sasanki.

Francuska straż kwiatowa

- W czasie kwitnienia sasanek otwartych, zgłosili się do nas wolontariusze z Francji podróżujący po Europie. Z uwagi, iż tuż przed ich przybyciem wyszła sprawa kradzieży sasanek otwartych, zostali oni przydzieleni do zadania pilnowania kwitnących sasanek w czasie weekendu majowego, kiedy co roku nasz Park licznie odwiedzają turyści - mówi Magdalena Marczakiewicz.

Baptiste Antonini i Charlotte Rybakowski mają 25 i 26 lat i chętnie podjęli się nietypowego zadania, jakim była ochrona kwiatów.