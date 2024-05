Ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 maja. 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. warmińsko-mazurskim

Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 12°C do 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 14°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 35%.

Nowa trasa z Cichego do południowego skraju Jez. Głowińskiego i z powrotem do wsi Ciche drogą przez las, koło szkółki w Zaroślach i północnego skraju jeziora Ciche. Bardzo fajna trasa pieszej wycieczki, tylko trzeba zabezpieczyć się przed komarami, bo dzisiaj było ich strasznie dużo. Nawiguj

Czy warto uprawiać nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przy zachowaniu prawidłowej techniki, będzie przynosić wiele korzyści. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: