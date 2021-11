Ścieżki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 27 - 28 listopada? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Trasy rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 27 listopada w woj. warmińsko-mazurskim ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 28 listopada w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 2°C do 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Mennonitów

Początek trasy: Elbląg

Stopień trudności: 1

Dystans: 77,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 47 m

Rowerzystom trasę poleca Buczek

Wycieczka rowerowa z Elbląga [PKP] wzdłuż zachodniego brzegu jeziora Drużno szlakiem św. Wojciecha. Następnie przejazd przez co ciekawsze miejsca południowych Żuław Elbląskich do Gronowa Elbląskiego [PKP] i dodatkowo [decyzja w ostatniej chwili] do Fiszewa [PKP].