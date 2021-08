Ścieżki rowerowe w woj. warmińsko-mazurskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe po woj. warmińsko-mazurskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. warmińsko-mazurskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 28 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 29 sierpnia w woj. warmińsko-mazurskim ma być od 18°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami pierwszej wojny

Początek trasy: Szczytno

Stopień trudności: 1

Dystans: 52,51 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 202 m

Suma zjazdów: 182 m

Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

Wyjechaliśmy z Cieńszy przez Zatory (Pałac) dalej w stronę Popowa Kościelnego (Kościół i sklep) dalej przez Jackowo do Barcic w których jest drewniany kościół barokowy z 1758 .

Po obfotografowaniu kościoła pojechaliśmy do Somianki zatrzymując się przy sklepie i kościele. Potem prosta drogą w kierunku Woli Mystkowskiej do trasy Wyszków Pułtusk którą przekroczyliśmy jadąc do miejscowości Wielatki Folwark żeby odwiedzić cmentarz z Pierwszej Wojny Światowej. Pochowanych jest na nim około 150 Żołnierzy Rosyjskich i Niemieckich. Wielu z Nich było narodowości Polskiej.

Wracaliśmy ta samą drogą przez Wolę Mystkowską żeby po przejechaniu kilkuset metrów skręcić w kierunku wsi Nowe Wypychy.

Po drodze można zobaczyć stary wiatrak, niestety już bez śmigieł, kapliczki i dalej jadąc tą drogą dojeżdżamy do wsi Stary Mystkowiec w której zatrzymujemy się przy następnym cmentarzu z lat 1924 - 1918. Położony przy samej drodze więc trudno nie zauważyć chociaż można uznać za przydrożny krzyż, jednak tablica pod krzyżem intryguje.

Dalej już tylko krótkie przystanki dla zrobienia kilku zdjęć napotkanym kapliczkom i krzyżom przydrożnym.

Trasa łatwa niemal w całości drogami asfaltowymi, kilka większych podjazdów można śmiało pokonać nie schodząc z roweru.

Nawiguj