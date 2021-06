Sejny. 9-latek na elektrycznej hulajnodze potrącony przez samochód. Chłopczyk trafił do szpitala

20 maja weszły w życie długo wyczekiwane przepisy, które uregulowały status prawny urządzeń tego typu (podobny do rowerów) i wprowadziły zasady poruszania się nimi po drogach publicznych. W przypadku dzieci w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem (karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T). W przypadku młodszych dzieci - jazda e-hulajnogą po drodze publicznej jest zabroniona, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

O czym jeszcze warto pamiętać kierujący hulajnogą elektryczną?