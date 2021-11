Short track. Dwa medale Natalii Maliszewskiej w pierwszych startach w Pucharze Świata

Złoty medal w Pekinie i srebrny w Nagoi na dystansie 500 metrów zapewnił Natalii Maliszewskiej olimpijską kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. Tak dobre rezultaty swojej podopiecznej nie zdziwiły zbytnio trenerkę kadry Urszule Kamińską. - Nie byłam zaskoczona. Natalia już w okresie przygotowawczym, m.in. w Dreźnie prezentowała bardzo dobrą formę. W Pekinie warunki lodowe sprzyjały do osiągania dobrych wyników, konkurencja także napędzała do rywalizacji. Natalia pokazała, że jest bardzo silna. Cieszy, że uczyniła to w warunkach startowych, w silnym stresie, przy dużych obciążeniach - mówi trenerka polskiej kadry short tracka.

- Każdy bieg jechałam bardzo świadomie, wiedziałam co mam dokładnie robić i znalazłam się w finale, a finałowych biegów przecież były dwa - opowiada o startach w Azji Natalia Maliszewska, zawodniczka Łyżwiarskiego Klubu Sportowego Juvenia Białystok, ambasadorka białostockiego sportu. - W finale nie udało się pobić rekordu Polski, w ogóle finał w Pekinie był jak dla mnie wolny, ale zdobyłam w nim złoto.