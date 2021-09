Siatkarski Memoriał Józefa Gajewskiego z kibicami na trybunach

Turniej rozpoczyna się w piątek w Suwałki Arena. Ślepsk Suwałki w pierwszym meczu zmierzy się z gośćmi z Ukrainy. – Cieszy to, że jesteśmy już w komplecie – mówi klubowym mediom trener Andrzej Kowal. – Cały czas jesteśmy na etapie testów, różnych kombinacji i tak będzie do pierwszego meczu. Na razie wyniki nie są nadrzędną sprawą. Na pewno dużo będziemy rotować składem, zmieniać strategię na różne sety – dodaje szkoleniowiec siatkarzy Ślepska Malow Suwałki.

Do Suwałki Arena powracają kibice. Po bardzo długiej przerwie znów sympatycy suwalskiej drużyny zasiądą na trybunach.

– To dla nich przecież gramy. Jednym z elementów rywalizacji sportowej są fani i bardzo cieszymy się, że nie zagramy przy pustych trybunach – dodaje Kowal.

Program XII Memoriału J. Gajewskiego

7 września (piątek)

17.00 - Ceremonia otwarcia

17.30 - Ślepsk Malow - Barkom-Każany-Lwów

20.30 - Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn

18 września (sobota)

13.00 - 15.00 - mecz o III miejsce (przegrani z piątku)

15.30 - 17.30 - mecz o I miejsce (zwycięzcy z piątku)

17.45 - 18.15 - Ceremonia zakończenia XII Memoriału Józefa Gajewskiego