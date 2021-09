Siatkarze Ślepska Malow Suwałki rozpoczęli sparingi. Po turnieju w Lublinie mecze z Projektem

Turniej w Lublinie o Puchar Prezydenta Miasta był pierwszym sprawdzeniem formy siatkarzy Ślepska Malow Suwałki przed nowym sezonem, który rozpocznie się już 2 października. Podopieczni trenera Andrzeja Kowala zajęli w nim trzecie miejsce pokonując Projekt Warszawa 3:0 (28:26, 25:21, 25:19) i przegrywając w pierwszym meczu z inną drużyną Plus Ligi LUK Politechniką Lublin 1:3 (25:23, 19:25, 20:25, 20:25).

- To były nasze pierwsze sparingi po ciężkim okresie treningów - powiedział dla klubowych mediów asystent trenera Mateusz Kuśnierz. - Ćwiczyliśmy różne warianty ustawień, kombinacji i systemów m.in. blok obrona, które po analizach będziemy udoskonalać. Jesteśmy w pełni zdrowi i na dniach dojedzie do nas Joshua Tuaniga. Będziemy wtedy w komplecie - dodał szkoleniowiec.

Amerykanin brał ostatnio udział w Mistrzostwach Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów będąc kapitanem reprezentacji USA i jako ostatni siatkarz dołączy do zespołu.