Siatkówka. Udana próba przed PlusLigą. Ślepsk Malow Suwałki zwycięzcą XII Memoriału Józefa Gajewskiego

- Memoriałowe mecze pokazały, jakie elementy mamy jeszcze do poprawienia, gdzie są nasze słabości, a jakie mamy silne strony - mówił dla klubowych mediów szkoleniowiec Ślepska Malow Andrzej Kowal. - Mamy jeszcze dwa tygodnie, w których musimy skupić się nad poprawieniem tych elementów gry, w których mamy problemy. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z turniejowych meczów. Zespół pokazał w nich potencjał. Oczywiście na razie jest ten etap pracy, w którym nie ma takiej dynamiki, nie ma dobrej jakości gry, a związane to jest m.in. z większą objętością zajęć w siłowni i w hali - dodał szkoleniowiec Ślepska Malow Suwałki.

Na potencjał drużyny zwrócił uwagę także siatkarz Ślepska Malow Bartłomiej Bołądź. - Ta drużyna ma obecnie największy potencjał, oceniając poprzednie lata Ślepska Malow. Mamy jeszcze dwa tygodnie do rozpoczęcia PlusLigi, podczas których musimy poprawić kilka elementów.

XII Memoriał Józefa Gajewskiego rozegrany w Suwałki Arena wreszcie odbył się przy udziale kibiców. - To największy pozytyw zobaczyć wreszcie kibiców na trybunach. Mamy nadzieję, że będą towarzyszyć nam do końca sezonu - stwierdził dla mediów Ślepska Malow atakujący drużyny z Suwałk Jakub Ziobrowski.

Gospodarzy docenił były reprezentant Polski, a obecnie trener Trefla Gdańsk Michał Winiarski. - Organizacja była, jak zawsze w Suwałkach, na najwyższym poziomie. Zawsze przyjemnie jest tutaj przyjeżdżać. Co do finału z gospodarzami to gra falowała po obu stronach siatki, mecz był rwany, ale na ten okres przygotowań jest to jak najbardziej normalne - powiedział szkoleniowiec Trefla.