Siemiatycze. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy fiata. Miał ponad 3 promile

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 13 w Siemiatyczach. Uwagę policjanta, który na co dzień służy w posterunku w Śniadowie, przykuł jadący przed nim fiat, którego kierowca nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy. Funkcjonariusz od razu zadzwonił na numer alarmowy podając numer rejestracyjny oraz kierunek jazdy pojazdu.

- Policjant wykorzystał chwilę, gdy kierowca zatrzymał swój samochód na środku jezdni i zajechał mu drogę. Następnie podbiegł do niego i od razu wyczuł alkohol. Wyjął kluczyki ze stacyjki uniemożliwiając kierowcy dalszą jazdę - relacjonuje podkomisarz Justyna Janowska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.