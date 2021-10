Siemiatycze. Pawilony na Manhattanie już otwarte! Na tę inwestycję czekali mieszkańcy i handlarze (ZDJĘCIA)

Stare wiaty zastąpiło 15 nowoczesnych pawilonów. Przez "stary Manhattan" do "nowego Manhattanu" w miniony weekend symbolicznie przeszli burmistrz miasta Siemiatycze, radni i przedstawiciele środowiska lokalnych przedsiębiorców.

Wszystkie pawilony są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na dojściach zostały obniżone krawężniki, by ułatwić podjazd wózkom. Podobnie, jak pozostałe miejskie inwestycje, powstające w ostatnich latach, targowisko korzysta z odnawialnych źródeł energii. Na pawilonach zamontowano instalację fotowoltaiczną. Za targowiskiem powstał też duży parking, co ułatwi codzienne zakupy.

Pierwsi handlowcy już rozpoczęli działalność w nowych pawilonach. Poza różnorodną ofertą produktów i usług, na targowisku zainteresowani znajdą także Punkt Informacji Turystycznej oraz pawilon lokalnych organizacji pozarządowych.

Burmistrz Siemiatycze Piotr Siniakowicz, radni, lokalni przedsiębiorcy spotkali się na "Manhattanie", aby podsumować realizację inwestycji. Była to okazja do podziękowań, zachęcenia do lokalnych zakupów oraz przekazania życzeń powodzenia i sukcesów w działalności gospodarczej tym przedsiębiorcom, którzy wynajmują od miasta pomieszczenia lub dzierżawią wiaty. Przedsiębiorcy przekazali burmistrzowi tort w ramach podziękowania.