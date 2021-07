NOWE ALERT RCB: Internauci go uwielbiają. MEMY i komentarze w sieci bawią, ale i... uczą. Alerty RCB mają rzesze wiernych fanów

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami, który został uruchomiony przed rokiem przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia wysyłane są automatycznie – nie trzeba zapisywać się do jakiejkolwiek bazy numerów, żeby otrzymać alert. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego i niektórych ustaw z 11 czerwca 2018 r. nałożyła na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze.