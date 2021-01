Siemiatycze. Z zimowej aury cieszą się morsy. Śmiałek skakał na główkę do przerębla (ZDJĘCIA)

W ostatnim czasie morsowanie zdobywa rzesze miłośników. W Siemiatyczach fani zimowych kąpieli spotykają się jednak długie lata. Wśród nich są osoby bardzo doświadczone w tej formie sportu. Kąpiel w lodowatej wodzie w jeziorze, rzece, górskim potoku czy też w morzu to dla obserwatorów nieco ekstremalny wyczyn. Jednak według morsów to po prostu forma dbania o swoje zdrowie i samopoczucie.

Siemiatyckie morsy spotykają się regularnie, w każdy weekend. Mroźna i śnieżna pogoda to dla nich raj. Na zalewie są przeręble, do których chętnie wchodzą na kilka minut. Najbardziej odważny mors wskoczył nawet do lodowatej wody na główkę! Takie urozmaicenie kąpieli jest jednak zarezerwowane wyłącznie dla doświadczonych morsów. Zimowe wejście do wody to zawsze pewien szok dla organizmu.

