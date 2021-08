Sierpień pełen sukcesów podlaskich szachistów. Oliwia Kiołbasa z brązowym medalem mistrzostw Europy

Największy sukces odniosła mistrzyni międzynarodowa Oliwia Kiołbasa. W rumuńskim mieście Jassy zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy kobiet! O prymat na Starym Kontynencie ubiegało się 117 szachistek. 21-letnia augustowianka, wychowanka miejscowej Augustovii, była zawodniczka MUKS Stoczek 45 Białystok, obecnie reprezentująca Miedź Legnica, miała dopiero 43. numer startowy. Jednak od początku turnieju plasowała się w jego czołówce. Ostatecznie w 11 partiach zgromadziła aż 8 punktów, na które złożyło się siedem zwycięstw (m.in. nad dwiema posiadaczkami tytułu męskiego arcymistrza) i dwa remisy. Lepsze od Oliwii były tylko arcymistrz Elina Danielan (Armenia) 9 pkt i mistrz międzynarodowy Iulija Osmak (Ukraina) 8,5 pkt. Swym wynikiem augustowianka wypełniła normę na tytuł męskiego mistrza międzynarodowego i zakwalifikowała się do turnieju o Puchar Świata kobiet.

Przypomnijmy, że w swoim dorobku ma ona tytuły wicemistrzyni świata juniorek do lat 14 (2014 r.), mistrzyni Europy juniorek do lat 10 (2010 r.) i wicemistrzyni Europy juniorek do lat 18 (2018 r.).