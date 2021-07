Sławni ludzie z województwa podlaskiego. Znasz ich wszystkich? Małaszyński, Skorupko, Bagiński i wielu innych (zdjęcia)

Sławni ludzie z województwa podlaskiego. O bohaterach naszego zestawienia było lub cały czas jest głośno. Kojarzymy ich z filmów, seriali, reklam, występów muzycznych, przedstawień teatralnych, wydarzeń sportowych lub z pierwszych stron kolorowych czasopism. Niektórych, jak Tomasza Bagińskiego kojarzymy za osiągnięcia, a innych pamiętamy po prostu jako bohaterów znanych seriali.

AKTUALIZACJA Lista ponad 100 znanych i rozpoznawalnych Podlasian: aktorzy, pisarze, sportowcy, politycy, celebryci [ZDJĘCIA]

Zdecydowana większość z nich urodziła się w województwie podlaskim, pozostali przeprowadzili się z innych miast, aby właśnie tu uczyć się, rozwijać swoje zdolności czy robić karierę. Do tej drugiej grupy zaliczyć można m.in. Pawła Małaszyńskiego, który z drugiego końca Polski przyjechał do Białegostoku. Co innego Izabella Skorupko, która z naszego regionu wyjechała do Szwecji, gdy miała 8 lat.