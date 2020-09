Ślepsk Malow Suwałki. Ostatnie sprawdziany przed ligą

Podopieczni trenera Andrzeja Kowala rozpoczną sezon 2020/2021 PlusLigi już 12 września, "domowym" starciem z GKS-em Katowice. Wcześniej wybiorą się do Elbląga, gdzie wezmą udział w dwudniowej rywalizacji z Treflem Gdańsk.

- Mieliśmy dobry okres jeśli chodzi o przygotowanie do turnieju, teraz mamy jednak troszkę problemów zdrowotnych, więc nasze przygotowania są dość mocno ograniczone - powiedział Andrzej kowal, trener Ślepska Malow. - Kontuzje są częścią sportu, trzeba sobie dawać z tym radę i dajemy, chociaż struktura treningu jest trochę inna i bardzo nam brakuje gry. Pracuje się cały sezon, ale w okresie przygotowawczym sparingi, a szczególnie porażki pokazują drogę i kierunek na czym trzeba się więcej skupić. Nawet elementy, które dobrze wychodzą również potrzebują powtarzalności, systematyki, działania intuicyjnego. Trzeba być pozytywnie nastawionym. Będziemy organizować treningi trochę inaczej, ale tak, by być przygotowanym do pierwszego meczu w Suwałkach z GKS-em Katowice.

Pierwszy z dwóch zaplanowanych sparingów odbędzie się w piątek, o godzinie 18:00, natomiast drugi w sobotę, o godzinie 13:00. Przypomnijmy, że oba mecze kontrolne Ślepska Malow Suwałki z Treflem Gdańsk zostaną rozegrane w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Elblągu.