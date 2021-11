Słowa podziękowania z billboardu mają wlać otuchę w serca mundurowych jadących na polsko-białoruską granicę

Naszego bezpieczeństwa strzegą tysiące funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz Policji. Na granicy są codziennie, dzień i noc, narażając swoje życie i zdrowie. Po to, by państwo polskie i mieszkańcy byli bezpieczni. I dlatego uznaliśmy, że należą im się za to słowa podziękowania. Takie, które będą widoczne nie tylko w mediach, ale także, by widzieli je jadący tędy do pracy na granicę funkcjonariusze. Żeby te słowa dodawały im otuchy – mówił Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej, razem z członkami Stowarzyszenia dla Polski, zaprezentował billboard. Wypisane na nich słowa podziękowania wobec polskich mundurowych, są widoczne dla wszystkich wjeżdżających z Białegostoku do Sokółki.

– Funkcjonariusze jadąc na granicę będą widzieli ten billboard i mam nadzieję, że widząc takie wsparcie ze strony mieszkańców regionu, będą się czuli dodatkowo wzmocnieni – mówił Marcin Zabłudowski ze Stowarzyszenia dla Polski.