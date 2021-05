Ślub Magdy Narożnej. Wokalistka wyglądała zachwycająco! dd

Plotka głosi, że ślub Magdy Narożnej z Krzysztofem Byniakiem zbliża się wielkimi krokami. Para zaręczyła się w ubiegłym roku w Rzymie. Będzie to drugi ślub Magdy Narożnej. W jakiej kreacji się zaprezentuje? To na razie tajemnica. Jedno jest pewne: będzie wyjątkowa. Podczas ślubu w 2012 roku Magda Narożna wyglądała zjawiskowo, co przypominamy w naszej galerii.