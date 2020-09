Ślub Mikołaja Korola i Marty Wakuluk. Rolnik znalazł żonę. Wkrótce druga rocznica ślubu!

Niedawno, z okazji świąt, zapytaliśmy pana Mikołaja, jak im się żyje.

- Idzie nam to bardzo dobrze - zapewnia pan Mikołaj. - Po ślubie zacząłem gotować rzeczy, które potrafię. Marta gotowała swoje. Zaczęliśmy działać razem, w zespole i coraz lepiej nam to wychodzi. Uzupełniamy się i przyznaję, że również rozwijamy w tej materii. Można powiedzieć, że to jest nasz pewien sposób na życie - zdrowe jedzenie, nieprzetworzone.

Reklama