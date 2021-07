Ślubowanie w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

Cała grupa już w sobotę rozpocznie szkolenie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Po pomyślnie zdanych egzaminach młodzi funkcjonariusze wrócą na Podlasie i będą zdobywać doświadczenie w jednej z placówek.

To nie ostatnie ślubowanie w tym roku. Podlaski Oddział Straży Granicznej planuje w październiku przyjąć do służby kolejnych 32 funkcjonariuszy. W sumie w 2021 roku do służby zostanie przyjętych 71 osób.