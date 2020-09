Sokółka: Pijany policjant śmiertelnie potrącił rowerzystę, chciał zrzucić winę na żonę. Posiedzi cztery lata

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie, pozwolił sądowi na przypisanie winy Jarosławowi Cz. we wszystkich zarzucanych mu czynach - mówiła sędzia Barbara Paszkowska.

Właśnie zakończył się trwający niemal cztery lata proces sokólskiego, byłego już policjanta. Mężczyzna spędzi w więzieniu cztery lata i już nigdy nie wsiądzie za kółko. O tej sprawie, jako jedyni, pisaliśmy wielokrotnie, relacjonowaliśmy ją od początku. Budziła mnóstwo emocji.

Przypomnijmy. W styczniowe, sobotnie popołudnie 2015 roku, Jarosław Cz., będący wtedy jeszcze policjantem, prowadząc auto pod wpływem alkoholu potrącił mężczyznę. Przechodził on na pasach, przy jednym ze skrzyżowań w centrum Sokółki. Policjant zbiegł z miejsca zdarzenia, a potrącony zmarł kilka godzin później w szpitalu.

Prokuratura: Policjant był pijany

Białostocka prokuratura oskarżyła Jarosława Cz. o spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Policjant miał wtedy 1,2 promila alkoholu w organizmie. Według śledczych po służbie poszedł pić z kolegami alkohol, a potem wsiadł za kierownicę renault i ruszył w drogę do domu. Jechał za szybko i potrącił prowadzącego jezdnią rower 83-letniego Michała A. Obrażenia, których doznał pokrzywdzony były tak ogromne, że nie miał on szans na przeżycie. Zmarł w szpitalu. Jednak Jarosław Cz. nie pomógł rannemu. Odjechał do domu.