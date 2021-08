Sokoły. Powstaje centrum wystawienniczo-targowe. Będzie nowoczesne, wielofunkcyjne (zdjęcia)

Gmina analizowała różne warianty rozwiązań i ostatecznie przyjmując wzorzec niemiecki dostosowano go do polskich rygorystycznych wymogów prawnych.

Pomysł wybudowania domu aukcyjnego zwierząt hodowlanych w Sokołach w powiecie wysokomazowieckim powstał ponad osiem lat temu. Gmina solidnie się przygotowywała do jego realizacji. Pomysłodawcy chcieli wykorzystać doświadczenia podobnych instytucji europejskich - przede wszystkim niemieckich, gdzie od lat one się sprawdzają. Dlatego gminna delegacja odwiedziła Niemcy, domy aukcyjne w Bismarck i Karl koło Berlina.

Tak więc, zgodnie z projektem inwestycja obejmuje budowę dwóch hal z częścią administracyjną o powierzchni prawie 1500 mkw. Obiekt został zaprojektowany tak, aby mógł odbywać się w nim handel zwierzętami. W jednej hali będą boksy dla zwierząt, korytarz gnojowy, pomieszczenie przeznaczone do przygotowania zwierząt do sprzedaży. Natomiast druga hala będzie przeznaczona na wybieg dla zwierząt z trybunami dla uczestników aukcji.

Będzie też część administracyjna obiektu z pomieszczeniami dla weterynarzy oraz obsługi biurowej targowiska. W ramach inwestycji utwardzono już plac.

Jak mówi wójt, obiekt będzie niepowtarzalny. Tutaj będzie się odbywał obrót zwierzętami, ale również będą konferencje, pokazy, degustacje i ekologiczna żywność oraz wiele innych wydarzeń.

- Inwestycja ta będzie kosztowała ok. 9 mln zł – mówi Józef Zajkowski. - Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Samorząd liczy też na kolejne pieniądze od rządu, bo jest to inwestycja, która pozwoli na dalszy rozwój naszej gminy, powiatu i województwa podlaskiego. Jeśli nie otrzymamy dodatkowego wsparcia, to będziemy musieli zaciągnąć kredyt.

