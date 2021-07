Sokoły. Wielki pożar w gminie Gołdap. Ogień strawił garaże, stodołę i budynek gospodarczy. Trwa zbiórka pieniędzy [ZDJĘCIA]

NOWE Czym grozi noszenie brudnej maseczki i jak sprawić, by była naprawdę czysta? Sprawdź, co kryje w sobie źle używana maska!

Gdy noszenie maseczek jest obowiązkowe wszędzie poza domem, problemem bywa utrzymanie ich higieny. Tymczasem osób, które używają jej przez wiele dni, jest co najmniej tyle samo, co tych, którzy regularnie ją zmieniają. Nieprawidłowy sposób noszenia maski to jednak nie tylko większe ryzyko infekcji koronawirusem SARS-CoV-2, ale też innymi wirusami, grzybami, a nawet gronkowcem! Oprócz tego, jak często ją zmieniać, warto wiedzieć też, w jaki sposób skutecznie ją dezynfekować.