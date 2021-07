Sparingi. Pewna wygrana rezerw Jagiellonii z ŁKS 1926 Łomża

Trzecioligowe rezerwy Jagiellonii Białystok prowadzone przez trenera Wojciecha Kobeszkę zagrały z czwartoligowym ŁKS 1926 Łomża. Łomżanie objęli prowadzenie po rzucie karnym. Jednak szybko Żółto-Czerwoni doprowadzili do wyrównania, później strzelili jeszcze trzy bramki i ostatecznie wygrali 4:1.

– Dominowaliśmy przez większą część spotkania. Przegrywaliśmy 0:1 po golu straconym z rzutu karnego. Popełniliśmy błąd indywidualny, a potem jeden z naszych zawodników musiał ratować się faulem. Szybko odrobiliśmy straty. W polu karnym faulowany był Samborski, a jedenastkę wykorzystał Głowicki. Przed przerwą ładną, indywidualną akcją popisał się Eryk Matus, który dał nam zasłużone prowadzenie. W drugiej części także pokazaliśmy kilka naprawdę dobrych akcji. Szczególnie trzeci gol i akcja, którą ostatecznie sfinalizował Lutostański. Nie jest to jeszcze nasza optymalna forma. Rotujemy zawodnikami, ale na pewno idzie to w dobrym kierunku. Pracujemy też nad wzmocnieniami składu i jesteśmy już blisko pozyskania środkowego obrońcy, a także bramkarza i środkowego pomocnika. Liczę na to, że będą to dla nas dobre opcje do wyboru. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja – powiedział dla klubowych mediów Jagiellonii Wojciech Kobeszko.