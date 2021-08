Spływ "500 kajaków". Tysiąc osób płynęło rzeką z Drohiczyna do Grannego (ZDJĘCIA)

Kajakarskie święto wróciło do podlaskiego po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. W tegorocznym spływie wzięło udział prawie tysiąc kajakarzy. Jak co roku wśród uczestników byli zawodowcy i amatorzy. Pasjonaci kajakarstwa przyjechali z całej Polski, m. in. Szklarskiej Poręby, Warszawy, Bydgoszczy. Najmłodszy uczestnik ma 10 miesięcy, a najstarszy 82 lata.