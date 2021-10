Sprawa uniewinnionych pracowników urzędu marszałkowskiego do ponownego rozpoznania. Tak zdecydował sąd odwoławczy

Przed sądem odpowiada sześcioro urzędników, w tym dyrektor departamentu polityki regionalnej, szeregowi pracownicy i osoby piastujące w latach 2011-2013 kierownicze stanowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (część już nie pracuje w UMWP). Siódmy oskarżony to przedsiębiorca, który miał dostarczyć urządzenia, i zdaniem śledczych był w zmowie z urzędnikami.

Usłyszeli w sumie 26 zarzutów. Dotyczą one wydarzeń sprzed niemal dekady, gdyż obejmują lata 2011-2013, kiedy marszałkiem województwa był jeszcze Jarosław Dworzański. Podstawę wszczęcia śledztwa stanowiło zawiadomienie CBA, po kontroli w UMWP przeprowadzonej w 2013 r. Agenci wzięli pod "lupę" realizację projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” współfinansowanego z pieniędzy UE. Na różne nośniki danych (telefony komórkowe, nawigację samochodową, MP4, czytniki e-booków) miały być wgrane mapy, oferty inwestycyjne oraz kompleksowe informacje promujące woj. podlaskie Smartfony (z czego każdy wart był ponad tysiąc złotych) miały trafić do inwestorów na targach w Cannes i Monachium. CBA, potem także białostocka prokuratura, stwierdziła, że podczas trzech przetargów i zakupu urządzeń doszło do naruszenia przepisów, a część telefonów trafiła bezprawnie do rąk urzędników, ich krewnych oraz członków komisji przetargowej. Dwa telefony sprzedano w komisie.