Squid Game. Memy z hitu Netfiksa podbijają internet tak samo jak koreański serial. Zobacz najlepsze!

"Squid Game". O co chodzi w serialu Netfliksa?

"Squid Game" to obecnie numer 1 w 82 z 83 krajów, w których można go obejrzeć. Serial, którego popularność przerosła najśmielsze oczekiwania twórców opowiada o 456 osobach, których różni wiele, ale łączy jedno - wszyscy są w trudnej sytuacji finansowej. By odmienić swój los, decydują się na udział w grze o naprawdę duże pieniądze: 45,6 mld KRW to około 151,5 mln PLN. Choć ich zadaniem jest granie w podwórkowe gry, które pamiętają z dzieciństwa, trudno jest ujść z nich z życiem.

Popularność "Squid Game" sprawiła, że internauci szybko zaczęli tworzyć memy. Zobacz najlepsze z nich!