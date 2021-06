Średnia cena pszenicy przekroczyła 1000 zł/t. Podlascy rolnicy dostają mniej i wstrzymują się ze sprzedażą ziarna

Podlascy rolnicy mają jeszcze ziarno z ubiegłorocznych zbiorów, ale nie ma zbyt wielu chętnych do jego sprzedaży - są rozbieżności między cenami żądanymi przez gospodarzy, a cenami oferowanymi przez kupujących. Na przykład w Elewarrze w Bielsku Podlaskim obecnie rolnicy za tonę pszenicy konsumpcyjnej otrzymują 840 zł netto (ok. 900 zł dla VAT-owców), za pszenicę paszową 800 zł/t netto.

Sezon zbożowy 2020-2021 wyróżnia się pod względem cen ziarna. Nastąpiły wzrosty cen wszystkich zbóż. Giełdy światowe odnotowały najwyższe poziomy od 2012 roku. To, że pszenica zdrożała znacznie na świecie, jej cena w Polsce również jest wyższa – pomimo rekordowych zbiorów zbóż w 2020 r. Na ceny wpłynął wysoki poziom eksportu . Największe wzrosty nastąpiły w okresie od listopada 2020 do stycznia 2021, gdzie cena pszenicy wzrosła o ok. 30 proc.

Natomiast na podlaskich targowiskach ostatnio pszenicę sprzedawano w cenach od 800 do 1100 zł/t. Najdroższe ziarno pszenicy było na targowiskach w Sokółce i Suwałkach – 1100 zl/t, a najtańsze w Augustowie, Hajnówce i Kleszczelach – 800-900 zł/t.

Jeśli chodzi o ceny targowiskowe to przed rokiem tona pszenicy w województwie podlaskim była tańsza o ponad 100 zł.

Co do prognoz to zdaniem ekspertów wszystko wskazuje na to, że tegoroczne plony zbóż będą na zadowalającym poziomie. Według danych GUS dotyczących przezimowania upraw w 2021 r., w Polsce w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały podobnie jak w roku ubiegłym, prawie bez strat. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie (ok. 0,1 proc. powierzchni zasiewów zbóż ozimych).

